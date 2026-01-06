باسم ياخور ينضم إلى بطولة مسلسل كذبة سودا

انضم النجم باسم ياخور رسميًا إلى بطولة المسلسل الدرامي الجديد “كذبة سودا”.

علم صدى البلد أن هذا العمل سوف يكون من إخراج باسم السلكا، وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي.



ويمثّل انضمام باسم ياخور إضافة نوعية للعمل، لما يتمتع به من حضور قوي وخبرة واسعة في تقديم الشخصيات المركّبة، ما يرفع من سقف التوقعات حول المسلسل الذي يُنتظر أن يشكّل محطة بارزة ضمن الموسم الدرامي المقبل.

مؤخرا شارك الفنان السوري باسم ياخور كبطل من أبطال العرض المسرحي الإماراتي "“البراق وليلى العفيفة” ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، وهو من تأليف الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، وإخراج محمد العامري.