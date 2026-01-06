عقب ترشحه رسميا لرئاسة الوفد : ياسر حسان يطالب الوفديين بإختيار المرشح بالعقل لا بالعاطفة

تقدّم الدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد بأوراق ترشحه رسميًا لإنتخابات رئاسة حزب الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الإنتخابات بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وذلك ضمن إجراءات فتح باب الترشح للاستحقاق الحزبي المرتقب فى ٣٠ يناير المقبل .

وقال الدكتور ياسر حسان ان إنتخابات الحزب هي أهم انتخابات في تاريخ الحزب لانها تضم مترشحين من قيادات تاريخية للحزب وجيل الشباب .

ووجه أمين صندوق الحزب رسالة لجموع الوفدين بأن يكون إختيار رئيس الحزب القادم بالعقل وليس العاطفة ويجب أن يكون هناك حرص من الجمعية العمومية للحزب في الاختيار ، مشيرا إلى أهمية أن يطلع الوفديين جيدا على البرنامج الانتخابي لكل مرشح وقدرة تنفيذ البرنامج والاخطيار الخطاء قد يكلف الحزب الكثير ربما بقائه على الساحة السياسية.

وأكد حسان أنه يكن كل الإحترام والتقدير للمرشحين الدكتور السيد البدوي شحاتة والدكتور هاني سري الدين والمستشار بهاء ابوشقة والمستشار عيد هيكل .

وجرت عملية تقديم أوراق الترشح وفقًا للضوابط واللائحة المنظمة للعملية الانتخابية، تحت إشراف لجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والتي تواصل أعمالها لليوم الثالث على التوالي لتلقي طلبات المرشحين وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية واللائحية.

وتبدأ اللجنة أعمالها يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، لتلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦، على أن يُغلق باب الترشح رسميًا يوم الخميس المقبل ٨ يناير.

وكانت اللجنة قد استقبلت منذ فتح باب الترشح السبت ٣ يناير عددًا من المرشحين، من بينهم الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والمستشار عيد هيكل النائب الوفدي الأسبق، فيما لم يتقدم أي مرشحين بأوراقهم أمس الأحد.

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.