تعليم الوادى الجديد: برامج تدريبية بالتعاون مع وحدة دعم مشروع إصلاح التعليم

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد عن الانتهاء من الاستعدادات لبدء فعاليات حقبة من البرامج التدريبية بالتعاون مع وحدة دعم مشروع إصلاح التعليم بالبنك الدولى، حيث تابع سمير طاهر مدير عام التعليم العام يتابع فعاليات التدريب لعدد من المدربين المعتمدين للبدء فى تنفيذ البرنامج مطلع الأسبوع المقبل بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، وإدارة التعليم الابتدائي.

ويستهدف التدريب مجموعة من المعلمين ووموجهي ومديري المدارس ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ويتناول أساسيات التدريس لمعلمي المرحلة الابتدائية والملاحظة الصفية الفعالة لموجهي المرحلة الابتدائية وأساسيات القيادات المدرسية لمديري المدارس ومديرى الإدارات التعليمية.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على انعقاد لجنة تقييم مسابقة الحوار الصحفى ونشرة الأخبار المصورة للمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائى _ إعدادى _ ثانوى عام وفنى) والاستعداد لتصفيات الجمهورية وبالتنسيق مع توجيه عام الصحافة المدرسية واللجنة المشكلة، حيث تم الانتهاء من أعمال التقييم وإعلان النتائج والمركز الأول من كل مسابقة، والذى سيمثل قطاع تعليم المحافظة بتصفيات الجمهورية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.