السينمائيين تنعى شقيقة مدير التصوير محمود عبد السميع

نعت نقابة المهن السينمائية اليوم شقيقة الزميل مدير التصوير محمود عبد السميع، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم. ونشرت النقابة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك آيات من القرآن الكريم، قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم".



كما أصدرت النقابة بيانًا رسميًا قالت فيه: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة شقيقة الزميل محمود عبد السميع، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها، وندعو لها بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الصبر والسلوان. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".



وكان محمود عبد السميع قد أكد في ندوة عقدت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن مدير التصوير السينمائي يجب أن يمتلك وعيًا كاملًا بالقصة أو السيناريو الذي يصوّره، وأن يعمل بانسجام مع مخرج يتمتع بنفس الوعي. وأوضح أن الهدف ليس إظهار الفنان بشكل جميل فحسب، بل تقديمه بشكل حي يخدم العمل ويعبر عن روح الفيلم الدرامية والبصرية.



وأشار عبد السميع إلى أن الموهبة وحدها لا تكفي، فالمعرفة والخبرة هما العنصران الأساسيان اللذان يصنعان الفارق في عمل مدير التصوير، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع سينمائي يتطلب تكامل أدوات الفهم والرؤية بين جميع عناصر الفريق.



كما استعرض مدير التصوير مسيرته المهنية الغنية، متحدثًا عن خبراته في التعامل مع الضوء وتكوين الكادر وإدارة المشاهد، ودوره في خلق صورة سينمائية تعكس الحالة الدرامية وتدعم البناء الفني للفيلم.