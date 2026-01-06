قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة مستعدة لمختلف السيناريوهات لضمان حماية مصالحنا الوطنية
رايح يدفع إيجار البيت | مصرع شاب على يد 4 أشخاص في مدينة بدر لسبب صادم
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد
ماريسكا يوجه رسالة وداع مؤثرة بعد إقالته من تشيلسي
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى نادي الزمالك لنقابة الصحفيين
بعد مد فترة التقديم .. من المستحق للحصول على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديم؟
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
السينمائيين تنعى شقيقة مدير التصوير محمود عبد السميع

مدير التصوير محمود عبد السميع
مدير التصوير محمود عبد السميع
قسم الفن

نعت نقابة المهن السينمائية اليوم شقيقة الزميل مدير التصوير محمود عبد السميع، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم. ونشرت النقابة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك آيات من القرآن الكريم، قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم".
 

كما أصدرت النقابة بيانًا رسميًا قالت فيه: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة شقيقة الزميل محمود عبد السميع، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها، وندعو لها بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الصبر والسلوان. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".
 

وكان محمود عبد السميع قد أكد في ندوة عقدت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن مدير التصوير السينمائي يجب أن يمتلك وعيًا كاملًا بالقصة أو السيناريو الذي يصوّره، وأن يعمل بانسجام مع مخرج يتمتع بنفس الوعي. وأوضح أن الهدف ليس إظهار الفنان بشكل جميل فحسب، بل تقديمه بشكل حي يخدم العمل ويعبر عن روح الفيلم الدرامية والبصرية.
 

وأشار عبد السميع إلى أن الموهبة وحدها لا تكفي، فالمعرفة والخبرة هما العنصران الأساسيان اللذان يصنعان الفارق في عمل مدير التصوير، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع سينمائي يتطلب تكامل أدوات الفهم والرؤية بين جميع عناصر الفريق.
 

كما استعرض مدير التصوير مسيرته المهنية الغنية، متحدثًا عن خبراته في التعامل مع الضوء وتكوين الكادر وإدارة المشاهد، ودوره في خلق صورة سينمائية تعكس الحالة الدرامية وتدعم البناء الفني للفيلم.

مدير التصوير محمود عبد السميع

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

مواصفات شاشة Predator X34 F3

بميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب بالأسواق في 2026

فولكس فاجن

فولكس فاجن تطلق خطة إعادة تصميم داخلي تبدأ بأصغر طرازاتها

جهاز ريلمي باد 3

ريلمي تعود بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

