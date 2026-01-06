ابن النادي | أيمن حفني سيتولى منصب جديد في قطاع ناشئي الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين أيمن حفني لاعب الفريق الأول في منصب داخل قطاع الناشئين بالنادي سواءإدارة أو فني وفقا لرغبة اللاعب.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تقديم كافة التقديرات للاعب لما قدمه مع النادي خلال مشواره .

واقترب ايمن حفني من الإعتزال داخل الزمالك وفقا لرغبته بعدما طلب عودته في منتصف الموسم الماضي

وتم التعاقد مع أيمن حفني لمدة 6 أشهر فقط، الا انه تم تجديد تعاقده هذا الموسم تقديرا لقيمة اللاعب

ومن جهة آخري رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة في التدريبات الجماعية، اعتراضا على عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة، في ظل الأزمة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وأكدت مصادر داخل الزمالك أن اللاعبين أبلغوا جون إدوارد المدير الرياضي بقرارهم بتعليق التدريبات إلى حين التوصل لحل واضح بشأن مستحقاتهم، خاصة بعد تكرار الوعود دون تنفيذ، وهو ما تسبب في حالة من الغضب داخل صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تحركات من جانب إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة مع اللاعبين، في محاولة لإنهاء الأزمة واستئناف التدريبات بشكل طبيعي بداية من الغد.

جدير بالذكر أن لاعبو الزمالك رفضوا المشاركة في التدريبات منذ الأسبوع الماضي واستكمال كأس عاصمة مصر بسبب عدم صرف المستحقات المتأخرة مما دفع الإدارة باتخاذ قرار استكمال المسابقة بالناشئين.