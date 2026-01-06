حملة موسعة بكفر البطيخ لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة محمد مكرم الشبراوي، حملة موسعة استهدفت الأسواق العامة ومحال بيع اللحوم ومستودعات الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، وضبط منظومة الأسعار، حفاظًا على صحة المواطنين.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، والإدارة الصحية، وإدارة التموين، وبالمتابعة المستمرة مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار تطبيق القانون وتحقيق الانضباط بالأسواق.

في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضمان جودة السلع المعروضة وسلامتها.