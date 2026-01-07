توافد الإخوة الأقباط على مختلف الكنائس بأسوان لأداء قداس عيد الميلاد المجيد .. شاهد

توافد عدد كبير من الإخوة الأقباط على مختلف الكنائس الكبرى فى محافظة أسوان لأداء قداس عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء مليئة بالسعادة والفرح احتفالًا بالعيد.

ومن أبرز الكنائس التي شهدت إقبالًا كبيرًا رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة بأسوان، والعذراء مريم بدراو، وماري جرجس بكوم أمبو، والعذراء بإدفو.

وشهد محيط تلك الكنائس، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، حيث شهدت تكثيفات أمنية مشددة لتأمين المحتفلين بعيد الميلاد المجيد داخل الكنائس.

عيد الميلاد

وشهدت مختلف الشوارع مرور الدوريات الشرطية لتأمين وفرض السيطرة الأمنية تزامنًا مع احتفالات عيدالميلاد المجيد.

جدير بالذكر أن الجهات التنفيذية بمحافظة أسوان كثفت جهودها لتهيئة الأجواء أمام المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، من حيث تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين فى العيد.