رئيس مركز بلاط والقيادات التنفيذية والشعبية يهنئون الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد

فى إطار احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، زار حامد محمد عبدالله رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والتعليمية بمركز ومدينة بلاط، كنيسة مار جرجس بمدينة موط بمركز الداخلة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

كان في استقبالهم القس مرقص شفيق راعى كنيسة مار جرجس بالداخلة، حيث سادت أجواء من الألفة والمحبة وروح الود المتبادل، في صورة تعكس وحدة النسيج الوطني، وتؤكد عمق الروابط التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين.

وأعرب القس مرقص شفيق عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه، وأن الكنيسة ترفع صلواتها من أجل حفظ مصر من الأزمات والمحن، وأن يوفق الله قيادتها لما فيه الخير والرخاء للشعب المصري.

وأكد حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الحقيقية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بتماسك أبنائها ووحدة صفهم.

وأضاف أن الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة تُسهم في زيادة الترابط والتماسك بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.