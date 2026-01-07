قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
البابا تواضروس: المحبة والوحدة الوطنية أساس استقرار مصر
إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
مشاورات مصرية عمانية لبحث أزمات اليمن وفلسطين وقضايا المنطقة
تسريع وتيرة مشروعات الربط في مجال الغاز.. وزير البترول يلتقي رئيس قبرص
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مركز بلاط والقيادات التنفيذية والشعبية يهنئون الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

فى إطار احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، زار حامد محمد عبدالله رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والتعليمية بمركز ومدينة بلاط، كنيسة مار جرجس بمدينة موط بمركز الداخلة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

كان في استقبالهم القس مرقص شفيق راعى كنيسة مار جرجس بالداخلة، حيث سادت أجواء من الألفة والمحبة وروح الود المتبادل، في صورة تعكس وحدة النسيج الوطني، وتؤكد عمق الروابط التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين.

وأعرب القس مرقص شفيق عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه، وأن الكنيسة ترفع صلواتها من أجل حفظ مصر من الأزمات والمحن، وأن يوفق الله قيادتها لما فيه الخير والرخاء للشعب المصري.

وأكد حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الحقيقية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بتماسك أبنائها ووحدة صفهم.

وأضاف أن الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة تُسهم في زيادة الترابط والتماسك بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بـ 55 كنيسة على مستوى الجمهورية

جانب من القافلة

الصحة تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة

وزيرا الكهرباء والبترول

وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان خطة العمل المشترك وتوفير الوقود لتحقيق الاستقرار للشبكة صيفا

بالصور

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد