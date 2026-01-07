كل سنة وأصحابي المسيحيين طيبين.. إبراهيم فايق يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

حرص الإعلامي إبراهيم فايق، على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، موجهًا رسالة حب لأصدقائه عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، وكتب: “كل سنة وأصحابي وحبايبي المسيحيين طيبين وحلوين وكويسين يارب”.

كما علّق الإعلامي إبراهيم فايق، على تأهل منتخب كوت ديفوار لربع نهائي أمم إفريقيا ومواجهة منتخب مصر.

وكتب “فايق” عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "‏آخر فرحة ليك يا شبح انت وهو إن شاء الله".

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في مواجهة من العيار الثقيل.

ويستعد المنتخبان للاصطدام مساء السبت المقبل، بعدما نجح الفراعنة في تجاوز عقبة منتخب بنين، فيما واصل المنتخب الإيفواري مشواره بتخطي بوركينا فاسو في دور الـ16، ليُشعل واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في القارة السمراء.