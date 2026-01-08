لمتابعة جودة الخدمات.. مرور مسائي من مديرية الصحة على مستشفى سمسطا المركزي

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، مساء الأربعاء ، جولة تفقدية مفاجئة على مستشفى سمسطا المركزي ومستشفى ناصر ، وذلك في إطار المتابعة الدورية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. جاءت الجولة بناءً على توجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتحت إشراف الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي، والدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات.

تم التأكد من انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين والمترددين على المستشفى.

قام بالمرور د محمد عباس مدير ادارة الخدمات الطبية

د ازهار جابر عضو ادارة العلاجي

وأكدت مديرية الصحة أهمية الحفاظ على مستوى الجاهزية ورفع كفاءة الخدمات الطبية ضمن جهودها المستمرة لتحسين جودة الرعاية الصحية بمحافظة بني سويف..