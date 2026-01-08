أسعار جرامات الذهب اليوم الخميس 8 يناير 2026

تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 8 يناير 2026، داخل أسواق ومحلات الصاغة، متأثرةً بموجة بيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6788.5 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5940 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5091.5 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب 47520 جنيهًا خلال تداولات اليوم.



سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4452.94 دولار

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.