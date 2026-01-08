الحكومة تتلقى شكاوى في مجالات النقل والكهرباء والبترول

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات التابعة لها خلال شهر ديسمبر من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة.

و أوضح "الرفاعي" أنه في إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز مبادئ العدالة الوظيفية وتحسين بيئة العمل، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 9418 شكوى وطلبا، تتعلق بمختلف الجوانب الإدارية والأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وقد تم توجيه هذه الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وفيما يخص قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 5990 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، تم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ نظرًا للدور المحوري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات. وانطلاقًا من الأهمية الحيوية لمختلف الخدمات بقطاع البترول والثروة المعدنية وتلبية وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة وضمان السلامة العامة، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 5322 شكوى وبلاغا وطلبا خلال ديسمبر.

كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 990 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة على مدار الشهر الماضي، وتم التصدي بكل حزم للمخالفات والتعديات على المجاري المائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وحول الشكاوى الواردة بشأن قطاع النقل، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تعاملت وزارة النقل مع 797 شكوى وطلبا وبلاغا، وردت من المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة. وقد أولت الوزارة والجهات التابعة لها أهمية خاصة لسرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها.

وبصدد المعاملات المصرفية والشكاوى المرتبطة بها، استمرت جهود البنك المركزي المصري في حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية، حيث تلقى البنك المركزي 3325 شكوى وطلبا خلال الشهر، وقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك المختصة لفحص هذه الشكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها، وأسفرت الجهود عن حسم وإزالة أسباب 2075 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر، والرد على المواطنين وفقا لطبيعة كل شكوى.

في سياق آخر، تعاملت وزارة الأوقاف مع 980 شكوى وطلبا خلال شهر ديسمبر الماضي، في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بدور الأئمة، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم المجتمعية.

وأخيرا، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 8688 شكوى وبلاغا خلال ديسمبر الماضي، ارتبطت بمختلف الملفات البيئية، في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز معايير السلامة والصحة العامة. وتم حسم غالبية هذه الشكاوى وتقويض أسبابها.