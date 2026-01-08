محافظ الإسكندرية: تقديم كامل الدعم للأطفال الأيتام والأكثر احتياجا

وجه محافظ الاسكندرية احمد خالد بتقديم كامل الدعم للاطفال الأيتام والأكثر احتياجا ورعايتهم نفسيا واجتماعيا.



وتنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية، نظمت لجنة حماية الطفل بحي أول المنتزة فعالية تدريبية مجانية لتعليم السباحة لعدد 11 طفلًا من الأطفال الأيتام بدار تحسين الصحة، وذلك في إطار دعم الأطفال وتنمية قدراتهم النفسية والرياضية، حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار 28 أسبوعًا، بواقع جلستين تدريبيتين أسبوعيًا، بما يضمن اكتساب المهارات الأساسية في السباحة، وتحسين الحالة النفسية والبدنية للأطفال.



وتضمنت الفعالية توفير مدربين متخصصين، إلى جانب جميع الأدوات والمعدات اللازمة، مع الالتزام الكامل بعوامل الأمن والسلامة، وتهيئة أجواء آمنة ومشجعة تسهم في رفع الروح المعنوية للأطفال.



تأتي المبادرة ضمن خطة عمل لجنة حماية الطفل بالحي، والتي تستهدف دعم الأطفال نفسيًا ومهاريًا، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ودمجهم في أنشطة إيجابية تساهم في تحسين صحتهم النفسية والاجتماعية.



وأكد حي أول المنتزة استمرار جهود تنفيذ المبادرات التنموية والفعاليات الهادفة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، من خلال لجنة حماية الطفل، وبالتعاون مع الجهات الشريكة، بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل يتمتع بالأمان والرعاية والدعم داخل بيئة صحية وآمنة.



وفي سياق أخر، تمكن حي أول العامرية من إزالة وهدم 3 حالات بناء عشوائي بدون ترخيص عبارة عن اعمدة خرسانية وغرف بقرية حارس 1، ولإزالة بناء علي أرض زراعية عبارة عن شدة خشبية للدور الأرضى بعقار بقرية حارس 2 ، والتحفظ علي مواد وادوات البناء ، واخطار الادارة الهندسية للحي لاتخاذ الاجراءات القانونية لردع المخالفين.

