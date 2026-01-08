تعرف على المرحلة الثالثة لمشروع إحياء الهوية التاريخية لمنطقة وسط البلد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن المرحلة الثالثة من مشروع إحياء الهوية التاريخية لمنطقة وسط البلد “القاهرة الخديوية”.

وأوضح أن المرحلة الثالثة تبدأ من شارع طلعت حرب بميدان التحرير وصولًا إلى ميدان طلعت حرب، كما تشمل أعمال تطوير ميدان الأوبرا.

ويستهدف المشروع استعادة الرونق الحضاري لشوارع ومباني القاهرة الخديوية، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز لهذه المنطقة، وإبراز عناصرها الجمالية والتاريخية، بما يسهم في تحسين المشهد العمراني العام، وتوفير بيئة حضرية متكاملة للمواطنين والزائرين.

كما يشمل التطوير، دعم الأنشطة الحرفية والتجارية، وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية والأثرية، لتصبح مقاصد سياحية وثقافية جاذبة تعكس هوية القاهرة وتاريخها العريق وتراثها الخالد. ليعزز هذا المشروع من فرص الاستثمار والترويج للأنشطة الاقتصادية المحلية، ويؤهل منطقة وسط البلد لتصبح نموذجًا حيًا يجمع بين الأصالة والحداثة ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث كجزء من التنمية المستدامة.

