أشواط إضافية.. انتهاء الوقت الأصلي لمباراة حرس الحدود وسموحة بالتعادل 1-1

لجأ فريقا حرس الحدود وسموحة إلى شوطين إضافيين عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة التي تقام حاليا على استاد المكس بالإسكندرية، والمؤجلة من دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وأحرز محمد حمدي هدف حرس الحدود مع بداية الشوط الأول في الدقيقة 5 بينما تعادل سموحة عن طريق بابي بادجي في الدقيقة 84.

تشكيل حرس الحدود أمام سموحة

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - فوزي الحناوي - محمد بيومي

خط الوسط: محمد روقا - مؤمن عوض - معتز محمد - محمود أوكا - محمد حمدي

الهجوم: عمرو جمال