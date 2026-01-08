أشواط إضافية.. انتهاء الوقت الأصلي لمباراة حرس الحدود وسموحة بالتعادل 1-1

لجأ فريقا حرس الحدود وسموحة إلى شوطين إضافيين عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة التي تقام حاليا على استاد المكس بالإسكندرية، والمؤجلة من دور الـ16 ببطولة كأس مصر.
وأحرز محمد حمدي هدف حرس الحدود مع بداية الشوط الأول في الدقيقة 5 بينما تعادل سموحة عن طريق بابي بادجي في الدقيقة 84.
تشكيل حرس الحدود أمام سموحة
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - فوزي الحناوي - محمد بيومي
خط الوسط: محمد روقا - مؤمن عوض - معتز محمد - محمود أوكا - محمد حمدي
الهجوم: عمرو جمال