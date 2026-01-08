برلماني: تجاوز عدد السياح سنويا 19 مليونا دليل على الأمن والاستقرار

أكد النائب عبد الله حسن، عضو مجلس الشيوخ، أن الأرقام الأخيرة لقطاع السياحة المصرية، والتي أظهرت وصول عدد السائحين إلى أكثر من 19 مليون سائح خلال العام الماضي بزيادة 21% عن العام السابق، تمثل شهادة واضحة على مستوى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعلى نجاح التوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القطاع السياحي وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.

وأشار حسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن تحقيق هذه الأرقام جاء نتيجة جهود الدولة المتواصلة ونجاحها في خلق مقاصد سياحية جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والمشروعات الكبرى في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، إلى جانب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي جذب فئات جديدة من السياح لم تكن تزور مصر من قبل، مما يعكس تنوع وجاذبية المنتج السياحي المصري.

ولفت إلى أن تحسين الصورة الذهنية لمصر لدى السائحين، وتسهيل إجراءات التأشيرات الإلكترونية، وتطوير المطارات وعلى رأسها مطار القاهرة وإضافة صالة رقم (4)، يعكس الحرص الحكومي على تقديم تجربة سياحية متميزة، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

واختتم النائب عبدالله حسن حديثه بأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من فرص الاستثمار في السياحة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحًا أن هذا النمو السياحي يعكس ثقة العالم في قدرة مصر على تقديم الأمن والخدمات عالية الجودة، ويشكل دعماً قوياً للاقتصاد الوطني ويعزز صورة مصر على المستوى الدولي.