خبير أسري يوضح ازدواجية المجتمع في التعامل مع الزواج بين الرجل والمرأة

قال وائل أبوشوشة، المحامي وخبير العلاقات الأسرية، إن المجتمع لا يزال يتعامل بمنطق مزدوج تجاه الزواج والمرأة، مؤكدًا أن الرجل يسامح عند تعدد زيجاته بينما تُدان المرأة إذا قامت بالمثل.

وأوضح أبوشوشة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن واقع الزواج اليوم يعكس تحولات كبيرة في المجتمع، حيث باتت عقود الزواج العرفي تتجاوز الأطر الرسمية، وأصبح الجمال والتغيير في المظهر الشخصي، مثل صبغ الشعر أو تغيير المكياج، جزءًا من حياة النساء اليومية، دون أن يرتبط ذلك بالزواج بالضرورة.

وأشار الخبير الأسري إلى أن بعض النساء يلجأن إلى الطلاق أو الخلع وفق ما توفره التشريعات الحديثة، في ظل انفتاح المجتمع على خيارات متعددة للزواج والاستقلال، حيث يمكن للمرأة أن تتزوج من شخص آخر بعد طلاقها، بينما يُنظر إلى الرجل في نفس المواقف بتسامح أكبر.

وأكد أبوشوشة أن هذه الظواهر تشير إلى أن الزواج في العصر الحالي أصبح أشبه بـ«جمعية استهلاكية»، حيث تتغير العلاقات بسرعة، وتتعدد الخيارات، ويصبح التركيز على مصالح شخصية مادية أو عاطفية، بينما يظل المجتمع محافظًا في أحكامه على المرأة أكثر من الرجل.

وشدد الخبير على ضرورة فهم هذه التحولات بنظرة عميقة، بعيدًا عن الأحكام المسبقة، والعمل على خلق وعي أسري ومجتمعي يوازن بين الحقوق والواجبات، ويتيح للمرأة والرجل فرصًا متساوية في الحياة الزوجية دون التمييز المبني على النوع الاجتماعي.