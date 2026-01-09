قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية يطلقون النار على شخصين في بورتلاند
سماء رمضان على موعد مع حدث استثنائي.. ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك
وزير الزراعة: حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يتخطى 100 مليار جنيه
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة
استشهاد 14 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة
5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي
سوريا تعلن وقف إطلاق النار في عدة أحياء بحلب والسماح بخروج المسلحين
أوكرانيا.. هجمات روسية بمنطقة لفيف وانفجارات وحرائق في كييف
التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين مخالفة للاشتراطات
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
توك شو

خبير أسري يوضح ازدواجية المجتمع في التعامل مع الزواج بين الرجل والمرأة

الزواج
محمد شحتة

قال وائل أبوشوشة، المحامي وخبير العلاقات الأسرية، إن المجتمع لا يزال يتعامل بمنطق مزدوج تجاه الزواج والمرأة، مؤكدًا أن الرجل يسامح عند تعدد زيجاته بينما تُدان المرأة إذا قامت بالمثل.

وأوضح أبوشوشة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن واقع الزواج اليوم يعكس تحولات كبيرة في المجتمع، حيث باتت عقود الزواج العرفي تتجاوز الأطر الرسمية، وأصبح الجمال والتغيير في المظهر الشخصي، مثل صبغ الشعر أو تغيير المكياج، جزءًا من حياة النساء اليومية، دون أن يرتبط ذلك بالزواج بالضرورة.

وأشار الخبير الأسري إلى أن بعض النساء يلجأن إلى الطلاق أو الخلع وفق ما توفره التشريعات الحديثة، في ظل انفتاح المجتمع على خيارات متعددة للزواج والاستقلال، حيث يمكن للمرأة أن تتزوج من شخص آخر بعد طلاقها، بينما يُنظر إلى الرجل في نفس المواقف بتسامح أكبر.

وأكد أبوشوشة أن هذه الظواهر تشير إلى أن الزواج في العصر الحالي أصبح أشبه بـ«جمعية استهلاكية»، حيث تتغير العلاقات بسرعة، وتتعدد الخيارات، ويصبح التركيز على مصالح شخصية مادية أو عاطفية، بينما يظل المجتمع محافظًا في أحكامه على المرأة أكثر من الرجل.

وشدد الخبير على ضرورة فهم هذه التحولات بنظرة عميقة، بعيدًا عن الأحكام المسبقة، والعمل على خلق وعي أسري ومجتمعي يوازن بين الحقوق والواجبات، ويتيح للمرأة والرجل فرصًا متساوية في الحياة الزوجية دون التمييز المبني على النوع الاجتماعي.

