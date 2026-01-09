قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة سوبر بـ ميركاتو الشتاء
صدقي صخر يحاول العودة لدينا الشربيني في الحلقات الأخيرة من "لا ترد ولا تستبدل"
مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
معمل البطاطس: فحص 35 ألف طن مائدة و109 ألف طن تقاوي خلال 3 أشهر

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز جهود وأنشطة المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس التابع لمركز البحوث الزراعية خلال الفترة من بداية أكتوبر حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المعمل، أن ذلك ياتي  في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لافتة الى أن المعمل قد فحص نحو 1256 عينة تمثل 35,755 طنًا من بطاطس المائدة المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا وعدد من الدول العربية والأجنبية.
واضافت انه جرى الفحص الميكروسكوبي لتقاوي الكسر المحلي (الثلاجات) بعدد 16,401 عينة بكمية 320,991 طنًا في المرحلة الأولى، و15,440 عينة بكمية 302,108 طنًا في المرحلة الثانية، إلى جانب فحص 4,577 عينة من التقاوي المستوردة بكمية 109,453 طنًا.

واشارت بلابل إلى أن مساحة العروة الشتوية (التصديرية) بلغت نحو 79 ألف فدان، فيما سجلت العروة الصيفية نحو 5 آلاف فدان، مع استمرار تحقيق المساحات، لافتة إلى أنه قد بلغ عدد عينات الفحص الظاهري للبطاطس (عمر 75 يومًا) 1231 عينة في العروة الشتوية و40 عينة في العروة الصيفية، ولا تزال أعمال الفحص الحقلي مستمرة.

وفي إطار أعمال الصيانة بالمناطق الخالية من العفن البني، أوضحت انه تم سحب عينات (تربة–مياه–حشائش) لمساحة 21,500 فدان للعروتين الشتوية والصيفية، كما انتهت وحدة الرصد والمتابعة، من تحميل حوالي 237 صورة فضائية، كما تم تأسيس 288 بيفوتًا و4 حوشة جديدة، ليصل إجمالي البيفوتات إلى 5,450 والحوش إلى 279 ضمن قاعدة البيانات الجغرافية، بإجمالي مساحة مناطق خالية بلغت 643 ألف فدان.

واكدت مدير المعمل انه تم إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية لموسم 2025/2026 بعدد 973 جهازًا بمساحة 79 ألف فدان، والعروة الصيفية بعدد 59 جهازًا بمساحة 5 آلاف فدان، مع استمرار التحقق. وشمل ذلك إجراء تحليلات ملوحة التربة والكلوروفيل والمحتوى المائي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وميكنة أعمال مهندسي المناطق الخالية عبر أجهزة لوحية مرتبطة بوحدة الرصد، وإضافة أطلس أصناف البطاطس، ومتابعة الحصاد ومقارنة كميات الحصاد بالفحص المعملي.

وفيما يخص مساحات المناطق الخالية من العفن البني في المحافظات، أشارت مدير المعمل، أنه قد بلغ الإجمالي  حتى الآن نحو 643,775 فدانًا، تصدرتها أسوان (235,629 فدانًا)، تلتها البحيرة (231,390)، ثم الوادي الجديد (83,489)، والإسماعيلية (57,618)، والإسكندرية (26,757)، والشرقية (10,548)، والجيزة (4,926)، ومطروح (1,608)، وأسيوط (1,330)، والمنيا (480).

وأكدت بلابل الانتهاء من إنشاء وتجهيز معامل جديدة مزودة بأحدث الأجهزة وفق المعايير الدولية، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع الخدمات، بما يدعم منظومة التصدير ويحافظ على سمعة البطاطس المصرية كمحصول تصديري رئيسي بعد الموالح.

الزراعة البطاطس منظومة التصدير

