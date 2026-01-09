قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
خلوا بالكم.. مركز تغير المناخ: عاصفة وأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة مصر العامة تنظم ندوة متخصصة حول الاتجاهات الحديثة في التسويق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل، ندوة متخصصة بعنوان «الاتجاهات الحديثة في التسويق»، وذلك بقاعة الندوات الرئيسية في الدور الثالث، ضمن برنامجها الثقافي والمعرفي الهادف إلى رفع الوعي بقضايا الاقتصاد والإدارة وريادة الأعمال.

ويحاضر في الندوة الدكتور خالد عبد الحميد محمد، دكتوراه في التسويق الاستراتيجي، ومدرس التسويق بكلية التجارة – جامعة حلوان، والذي يجمع بين الخبرة الأكاديمية العميقة والممارسة العملية في مجال التسويق، ما يمنح الندوة طابعًا تطبيقيًا يتجاوز الإطار النظري التقليدي.

وتتناول الندوة أحدث الاتجاهات العالمية في التسويق، وكيفية تحول التسويق من مجرد أدوات دعائية إلى منظومة تفكير استراتيجي قائمة على تحليل السوق، وفهم سلوك المستهلك، واتخاذ قرارات محسوبة تدعم القدرة التنافسية للمؤسسات، كما تسلط الضوء على الطريقة التي تفكر بها الشركات الكبرى في بناء علاماتها التجارية، وإدارة علاقتها بالجمهور، وتحقيق النمو المستدام في ظل بيئة اقتصادية شديدة التغير.

وتركز الندوة على المهارات الأساسية التي يحتاجها المسوق المحترف في العصر الحالي، خاصة في ظل التحولات الرقمية، وتنامي دور البيانات، وتغير أنماط الاستهلاك، بما يساعد المشاركين على فهم أعمق لديناميكيات السوق وآليات النجاح فيه.

وتستهدف الندوة شريحة واسعة من المهتمين، من بينهم طلاب كليات التجارة وإدارة الأعمال، والمسوقون، ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب كل من يسعى لاكتساب رؤية عملية وعلمية لفهم السوق وآليات العمل داخله.

وأكدت  الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، أن الدعوة عامة ومجانية، وأن الندوة تتيح للحضور فرصة التفاعل المباشر مع المحاضر، وطرح الأسئلة، والمشاركة في نقاش مفتوح يثري التجربة المعرفية.

وتقع مكتبة مصر العامة الرئيسية في 4 شارع جمال حمدان، متفرع من شارع النيل، بجوار مجلس الدولة ومبنى السفارة السعودية، الدقي – الجيزة.

وتأتي هذه الندوة تأكيدًا لدور المكتبة كمركز ثقافي ومعرفي يسهم في دعم المعرفة التطبيقية وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

مكتبة مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي الاتجاهات الحديثة الثقافي والمعرفي الدكتور خالد عبد الحميد محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

درة

درة تشارك جمهورها بصور من كواليس مسلسل علي كلاي | شاهد

أحمد عبد الحميد

مش هقدر أكلم حد.. أحمد عبد الحميد يعلن وفاة ابنته بعد والده بأيام

بالصور

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد