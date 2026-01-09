مكتبة مصر العامة تنظم ندوة متخصصة حول الاتجاهات الحديثة في التسويق

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل، ندوة متخصصة بعنوان «الاتجاهات الحديثة في التسويق»، وذلك بقاعة الندوات الرئيسية في الدور الثالث، ضمن برنامجها الثقافي والمعرفي الهادف إلى رفع الوعي بقضايا الاقتصاد والإدارة وريادة الأعمال.

ويحاضر في الندوة الدكتور خالد عبد الحميد محمد، دكتوراه في التسويق الاستراتيجي، ومدرس التسويق بكلية التجارة – جامعة حلوان، والذي يجمع بين الخبرة الأكاديمية العميقة والممارسة العملية في مجال التسويق، ما يمنح الندوة طابعًا تطبيقيًا يتجاوز الإطار النظري التقليدي.

وتتناول الندوة أحدث الاتجاهات العالمية في التسويق، وكيفية تحول التسويق من مجرد أدوات دعائية إلى منظومة تفكير استراتيجي قائمة على تحليل السوق، وفهم سلوك المستهلك، واتخاذ قرارات محسوبة تدعم القدرة التنافسية للمؤسسات، كما تسلط الضوء على الطريقة التي تفكر بها الشركات الكبرى في بناء علاماتها التجارية، وإدارة علاقتها بالجمهور، وتحقيق النمو المستدام في ظل بيئة اقتصادية شديدة التغير.

وتركز الندوة على المهارات الأساسية التي يحتاجها المسوق المحترف في العصر الحالي، خاصة في ظل التحولات الرقمية، وتنامي دور البيانات، وتغير أنماط الاستهلاك، بما يساعد المشاركين على فهم أعمق لديناميكيات السوق وآليات النجاح فيه.

وتستهدف الندوة شريحة واسعة من المهتمين، من بينهم طلاب كليات التجارة وإدارة الأعمال، والمسوقون، ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب كل من يسعى لاكتساب رؤية عملية وعلمية لفهم السوق وآليات العمل داخله.

وأكدت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، أن الدعوة عامة ومجانية، وأن الندوة تتيح للحضور فرصة التفاعل المباشر مع المحاضر، وطرح الأسئلة، والمشاركة في نقاش مفتوح يثري التجربة المعرفية.

وتقع مكتبة مصر العامة الرئيسية في 4 شارع جمال حمدان، متفرع من شارع النيل، بجوار مجلس الدولة ومبنى السفارة السعودية، الدقي – الجيزة.

وتأتي هذه الندوة تأكيدًا لدور المكتبة كمركز ثقافي ومعرفي يسهم في دعم المعرفة التطبيقية وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل.