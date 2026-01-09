حسن عصفور: تجربتي الطلابية بين 1967 و1970 شكّلت وعيي السياسي وعلاقاتي مع فصائل العمل الوطني

أوضح المفكر السياسي حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن المرحلة بين عامي 1967 و1970 شهدت نشاطه السياسي المبكر في صفوف الطلاب الفلسطينيين، وسط بيئة تشكلت من الفصائل الفلسطينية الأساسية آنذاك، وهي حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية القيادة العامة، والجبهة الديمقراطية.

وقال عصفور، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنه خلال تواجده في الأردن لاحظ بعض السلوكيات التي لم يرضَ عنها، نظرًا لطبيعته المتدينة وقتها، مستلهماً أسلوبه من شخصية أبو ذر الغفاري، موضحا أن هذه التجربة قادته إلى الانخراط في الحزب الشيوعي الأردني، حيث بدأ نشاطه الطلابي من خلال فرع الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بغداد بعد انتقاله إلى العراق لدراسة الزراعة.

وأشار عصفور إلى أن نشاطه السياسي تركز في بغداد، حيث كوّن صداقات وعلاقات إيجابية مع قيادات من مختلف الفصائل، وأبرزهم عزام الأحمد من حركة فتح، مؤكداً أن علاقته الشخصية والسياسية كانت الأقرب مع فتح مقارنة بالفصائل الأخرى، رغم مشاركته في أنشطة تشمل الشعبية والديمقراطية والجبهة العربية التابعة للبعث.

وأضاف أن هذه العلاقات المبكرة ساهمت في تكوين قاعدة واسعة من التفاهم الشخصي والسياسي مع معظم الفصائل، ما ساعده لاحقًا في مسار عمله السياسي والدبلوماسي.