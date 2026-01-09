قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
أسطول الظل تحت النار .. سمير فرج يكشف لـ صدى البلد لعبة الضغط الأمريكي على روسيا والصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسن عصفور: تجربتي الطلابية بين 1967 و1970 شكّلت وعيي السياسي وعلاقاتي مع فصائل العمل الوطني

حسن عصفور
حسن عصفور
عبد الخالق صلاح

أوضح المفكر السياسي حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن المرحلة بين عامي 1967 و1970 شهدت نشاطه السياسي المبكر في صفوف الطلاب الفلسطينيين، وسط بيئة تشكلت من الفصائل الفلسطينية الأساسية آنذاك، وهي حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية القيادة العامة، والجبهة الديمقراطية.

وقال عصفور، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنه خلال تواجده في الأردن لاحظ بعض السلوكيات التي لم يرضَ عنها، نظرًا لطبيعته المتدينة وقتها، مستلهماً أسلوبه من شخصية أبو ذر الغفاري، موضحا أن هذه التجربة قادته إلى الانخراط في الحزب الشيوعي الأردني، حيث بدأ نشاطه الطلابي من خلال فرع الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بغداد بعد انتقاله إلى العراق لدراسة الزراعة.

وأشار عصفور إلى أن نشاطه السياسي تركز في بغداد، حيث كوّن صداقات وعلاقات إيجابية مع قيادات من مختلف الفصائل، وأبرزهم عزام الأحمد من حركة فتح، مؤكداً أن علاقته الشخصية والسياسية كانت الأقرب مع فتح مقارنة بالفصائل الأخرى، رغم مشاركته في أنشطة تشمل الشعبية والديمقراطية والجبهة العربية التابعة للبعث.

وأضاف أن هذه العلاقات المبكرة ساهمت في تكوين قاعدة واسعة من التفاهم الشخصي والسياسي مع معظم الفصائل، ما ساعده لاحقًا في مسار عمله السياسي والدبلوماسي.

حسن عصفور فصائل العمل الوطني وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

صابرين

قارئة قرآن كفيفة.. صابرين تكشف كواليس أحدث أعمالها

كارون سماحة

كارول سماحة تعزي فيروز : كأنّ القدر عم يختبر قوّة قلبِك مرة جديدة

عمرو الجزار

الأهلي يحسم صفقة عمرو الجزار.. تفاصيل

بالصور

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد