بين الحلم والانهيار .. حكاية سيدة حاولت تهريب أفيون بمطار القاهرة

في لحظة فاصلة بين الحلم والانهيار، اسدل الستار على محاولة سيدة تحقيق أمل السفر للخارج، لكن الأمل كان محملًا بكمية من مخدري الحشيش والأفيون، اصطادت بها أجهزة الأمن السيدة في مطار القاهرة الجوي، قبل أن تقلع رحلتها وتبدأ مغامرتها.

السيدة، المقيمة في بولاق الدكرور، لم تخفي الواقعة واعترفت فورًا بمحاولتها تهريب المخدرات خارج البلاد، في محاولة محفوفة بالخطر وربما بدوافع الحاجة أو الاستغلال.

اعترافها لم يخفي مرارة المشهد، سيدة في مطلع العمر، تقبض عليها الأجهزة الأمنية، قبل صعودها الطائرة، تتبدد الأحلام وسط أبواب التحقيق والسجن.

النيابة تولت التحقيق، في إطار حملات أمنية موسعة لإحكام السيطرة على المنافذ والموانئ، وسط تحذيرات متكررة بعدم المجازفة بمستقبل قد يُدمر بلحظة طيش أو استغلال.

تلك الواقعة بدأت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بميناء القاهرة الجوى ، وبحوزتها (كمية من مخدرى "الحشيش، الأفيون").

وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها للخارج.



تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.