مصطفى غريب يروج لمسلسل «هي كيميا» المقرر عرضه في رمضان
كيفية صرف المعاشات والحوالات البريدية عن طريق ماكينات الـ ATM
هل صلاة العشاء قبل الفجر بساعة حرام؟.. هذا آخر وقت لأدائها بدون إثم
للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم
بوليتيكو: ترامب لا يسعي للاستحواذ على جرينلاند ضمن صفقة بشأن أوكرانيا
جامعة العاصمة تتيح إمكانية التبرع للمجمع الطبي من InstaPay
من قلب الشرقية.. صغيرتان ضحيتان لعنف زوجة الأب| القصة الكاملة
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي وأمن القومي لمصر
واشنطن تترقب وبكين تستعد .. الصين تُدشن حاملة طائرات بتكنولوجيا الإطلاق الكهرومغناطيسي المتقدمة
سعر الذهب اليوم 10-1-2026
محافظات

أخبار الوادي الجديد| مراجعات لطلاب الشهادة الإعدادية.. وانعقاد مقارئ الجمهور بالمساجد

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تعليم الوادي الجديد تنفذ مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد مواصلة تنظيم مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالاستعانة بنخبة من المعلمين والخبراء المختصين بكافة المواد الدراسية، وذلك للتخفيف عن أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع قرب امتحانات نصف العام الدراسي.

وأكد وكيل وزارة التعليم في تصريح له، اليوم الجمعة، أن هذه المحاضرات تأتي من منطلق الاهتمام بتوفير كافة سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ولدعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسي وأساليب الامتحانات، حيث تضم المراجعات التعليمية نخبة من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات بالتخصصات المختلفة.

بمشاركة مئات المواطنين.. انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد الوادي الجديد

واصلت مديرية أوقاف الوادي الجديد اليوم الجمعة، فعاليات مقارئ الجمهور بمساجد المديرية والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث حرصت المديرية على توفير الأجواء الإيمانية المناسبة لمدارسة القرآن الكريم وتجويده، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وربط المجتمع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

تفعيل دور المساجد كمنارة للعلم 

وأكدت المديرية في بيان لها، أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة متكاملة لتفعيل دور المسجد كمنارة علمية وتثقيفية تخدم كافة فئات المجتمع، وذلك في إطار الدور الدعوي والقرآني الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية وإشراف الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد.

جدير بالذكر أن مقارئ الجمهور تشهد إقبالًا كبيرًا من روَّاد المساجد لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.

كشف ودواء بالمجان..400 منتفع بقافلة مجانية لدرب الأربعين بالوادي الجديد


أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لسكان منطقة درب الأربعين التابعة للمركز كمنطقة نائية وحدودية تابعة للمركز. 

قافلة طبية بالمجان لأهالي قرى الأربعين

قال سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ القافلة الطبية لمنطقة درب الأربعين القرية (2) لتقديم الخدمة الطبية بالمجان والتي تضمنت توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمنتفعين من أبناء القرية والقرى المجاورة. 
أضاف سلامة، أن القافلة جاءت بتنظيم وتعاون بين مديرية الشئون الصحية وفرع الجمعية الشرعية بالمحافظة، فيما قدمت خدماتها لـ 400 مواطن من سكان القرية والقرى المحيطة بها، وتضمنت القافلة تخصصات (باطنية – نساء وتوليد – عظام – صدر – أسنان) مع عمل تحاليل طبية وأشعة للمنتفعين، كما تضمنت القافلة عمل توعية صحية عن الكشف المبكر للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر.

