التضامن الاجتماعي تنقل مسنين من دور غير مرخصة بالإسكندرية.. تفاصيل

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل التعامل مع بلاغ ورد إليها الأسبوع الماضي بشأن وجود دور رعاية غير مرخصة للمسنين بمحافظة الإسكندرية.

وقال محمود شعبان، رئيس الإدارة العامة لرعاية المسنين، إن البلاغ أفاد بوجود 5 شقق تُدار بشكل غير قانوني لإيواء كبار السن.

وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت على الفور فريق التدخل السريع المركزي بالتنسيق مع فريق محافظة الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم نقل جميع المسنين من تلك الأماكن غير المرخصة.

وأضاف أن بعض المسنين جرى تسليمهم إلى ذويهم بعد التواصل معهم، بينما تم نقل الآخرين إلى دور رعاية مرخصة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد رفضهم العودة إلى أسرهم.