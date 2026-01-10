11 مليون كلب ضال بمصر.. الخدمات البيطرية: 54 مقطورة مجهزة للتحصين والتعقيم

لم نتجاوز الخطر بعد على الرغم من الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة من أجل القضاء على أزمة الكلاب الضالة إلا أننا ما زلنا نشهد حوادث متكررة فى الشوارع المصرية.



ومن جانبه قال الدكتور الحسينى محمد عوض مدير إدارة جمعية الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، إن وزارة الزراعة متمثلة فى الإدارة العامة للخدمات البيطرية لم تدخر جهدا فى سبيل إنهاء أزمة الكلاب الضالة ، موضحا أن أعداد الكلاب الضالة فى مصر يتراوح من 10 لـ 11 مليون كلب ضال .

54 مقطورة لتعقيم وتحصين الكلاب

وأضاف "الحسينى" خلال حوار لـ "صدى البلد" ، أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة جهزت 54 مقطورة مجهزة (كرفانات) خلال أيام، لبدء عمليات التعقيم والتحصين الشاملة في مختلف المناطق.

وأوضح " مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان " أنه تم توفير 30 سيارة مجهزة بأقفاص تجوب الشوارع للعمل جنباً إلى جنب مع جمعيات الرفق بالحيوان.

عدد حوادث العقر

ولفت إلى أن أن عدد حوادث العقر الناتجة عن الكلاب الضالة تجاوز المليون حالة خلال عام 2024، وهو ما فرض تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية للحد من تفاقم الأزمة.

وأكد أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يتم وفق آليات مدروسة، تعتمد في المقام الأول على تنفيذ برامج التعقيم للحد من معدلات التكاثر، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى القتل الرحيم إلا في الحالات التي يثبت فيها إصابة الحيوان بأمراض مستعصية لا يمكن علاجها.

هل يمكن القضاء على الأزمة بشكل نهائي؟



وأشار إلى أن القضاء على أزمة الكلاب الضالة بشكل نهائي لا يمكن تحقيقه خلال عام واحد، بل يتطلب تطبيق خطة طويلة المدى تمتد لعدة سنوات، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الحيوان.



وأكد أن استراتيجية التعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع تعتمد بالأساس على رفع مستوى الوعي المجتمعي بكيفية التعامل السليم مع الحيوانات، إلى جانب الحد من مسببات انتشارها، وفي مقدمتها عدم إلقاء القمامة في الشوارع. وأشار إلى أن الكلاب المصرية تمتلك قدرة كبيرة على التكيف مع مختلف الظروف المناخية، فضلًا عن كونها من بين أذكى سلالات الكلاب في العالم.



وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تُعد الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الظاهرة، حيث تتخذ جميع التدابير اللازمة للسيطرة على الحيوانات التي قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان.