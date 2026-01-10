مدبولي: الدولة تسعي لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن ملف الصحة يحتل أولوية قصوي فى أجندة العمل لدي الحكومة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه يتم تطوير مستشفي أم المصريين فى محافظة الجيزة ومستشفي بولاق الدكرور هي تضارع أفضل مستشفي قطاع خاص فى مصر والمنطقة من حيث جودة التكييفات وأحدث الأجهزة وكوادر طبية على أعلي مستوي، وهي نموذج مشرف لما تعمل عليه الدولة لهذا القطاع.. الذى نوليه أولوية قصوي، وأيضا قطاعات مثل التعليم والمشروعات التي ترفع مستوي جودة لحياة للمواطنين".

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تسعي لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.