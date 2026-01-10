رحاب الجمل تنضم لأسرة مسلسل «المتر سمير» استعدادًا لرمضان 2026

تواصل الفنانة رحاب الجمل، استعداداتها للمشاركة في أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل «المتر سمير»، الذي يقوم ببطولته النجم كريم محمود عبدالعزيز، والمقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026.

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.

على صعيد السينما، تشارك رحاب الجمل حاليًا في فيلم «إن غاب القط» المعروض بدور السينما، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا منذ طرحه للجمهور.

بطولة الفيلم كل من آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، وهو من إخراج سارة نوح، وتأليف أيمن وتار.

أما دراميًا، فقد كان لرحاب الجمل حضور لافت خلال موسم رمضان 2025، حيث شاركت في أكثر من عمل، أبرزها مسلسل «عايشة الدور» بطولة دنيا سمير غانم، ومن إخراج أحمد الجندي، وشارك في بطولته كل من نور محمود، فدوى عابد، ليلى عز العرب، أميرة الديب، وأحمد فاضل، إلى جانب عدد من الفنانين، مؤكدة من خلاله قدرتها على التنوع في الأدوار والحضور المستمر على الساحة الدرامية.