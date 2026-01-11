أستاذ علوم سياسية: إسرائيل هزمت في قطاع غزة بدرجة كبيرة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل هزمت في قطاع غزة بدرجة كبيرة، منوها أنه لا توجد إرادة سياسية لدى إسرائيل لتنتقل إلى مرحلة التفاوض والوصول إلى دولة فلسطينية.

وأضاف حسن سلامة، في لقائه على قناة "الحياة"، أن الهدف الأكبر من وقف إطلاق النار، هو إيجاد دولة فلسطينية موحدة عاصمتها القدس الشرقية، منوها أن ما ستفعله إسرائيل هو محاولة فرض واقع ميداني جديد على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية.

وأشار إلى أن القوس لن يغلق ومستمر معنا في 2026، منوها أن وزيرة الاستيطان الإسرائيلي صرحت بأنه لا يوجد شعب فلسطيني ولا أرض مملوكة عربيا، وتنفي تماما حق الفلسطينيين في الوجود.