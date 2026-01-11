تداول 23 ألف طن و1400 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (23000) طن بضائع و(1400) شاحنة و(89) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(736) شاحنة و(61) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (17000) طن بضائع و(664) شاحنة و(28) سيارة.

يستقبل ميناء سفاجا اليوم اربع سفن وهى Alcudia Express، Poseidon Express ، Pan LiLi والحرية بينما تغادر ثلاث سفن وهي PELAGOS Express ، امل والرياض فيما غادر الميناء بالأمس خمس سفن وهي Alcudia Express، Poseidon Express ، GREAN HAN ، Pan LiLi والحرية. شهد ميناء نويبع تداول (3200) طن بضائع و(389) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آور، الحسين، سينا.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2300 راكبا بموانيها.