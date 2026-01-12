قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026: تجنب المشاكل المالية

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 12 يناير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 12 يناير 2026

اجعل يومك مليئًا بالحيوية والسعادة العاطفية. سيكون أداؤك في العمل مُرضيًا، وستكون في وضع مالي أفضل قد تؤثر بعض المشاكل الصحية على حياتك اليومية.

توقعات برج الحمل صحيا

تغييرات بسيطة في روتين نومك الليلة، مثل إطفاء الشاشات مبكرًا، ستحسن نومك وتجعل غدًا يومًا أكثر إشراقًا وهدوءًا، العناية المنتظمة والبسيطة الآن تحمي طاقتك وتُحسّن صحتك تدريجيًا مع مرور الوقت، ولا تنسَ الفحوصات الدورية.

توقعات برج الحمل عاطفيا

عليكِ توخي الحذر في اختيار كلماتك، حتى في حال وجود خلافات قد تختار بعض الفتيات هذا اليوم لمناقشة العلاقة مع أهلهن، وقد ينشأ جدلٌ حول تدخل أحد الأقارب أو الأصدقاء في العلاقة.

برج الحمل اليوم مهنيا

يُعدّ النصف الأول من اليوم مناسبًا لإثارة إعجاب العملاء، بينما سيسافر بعض المهنيين لأسباب تتعلق بالعمل يجب على الطلاب التركيز أكثر على دراستهم

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

تجنب المشاكل المالية داخل العمل أو العائلة. قد تفكر في شراء عقار جديد، بعض السيدات قد يقمن بتجديد منازلهن، قد تحتاج أيضًا إلى المال لأغراض تعليمية لطفلك، يمكنك أيضًا التفكير في الاستثمار في الأسهم والتجارة والأعمال المضاربة

برج الحمل الحمل توقعات برج الحمل حظك اليوم

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

جوجل

جوجل تعمل على إعادة تشكيل تجربة Gmail عبر دمج نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي

Poco M8 Pro

بوكو تطلق هواتف 8Pro و Poco M8 في السوق البريطاني مع خصومات “الطيور المبكرة”

Galaxy S26 

إطلاق سلسلة Galaxy S26 رسميًا 11 مارس

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

