مدبولي: مشروعات ومصانع اقتصادية قناة السويس لم تكن تتحقق إلا برؤية سياسية وبنية تحتية قوية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت اليوم افتتاح 9 مصانع جديدة في منطقة السخنة الصناعية التابعة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

طفرة صناعية واستثمارات بمليارات الدولارات

وأوضح مدبولي أن هذه المصانع تأتي ضمن مشروعات ضخمة في السخنة الصناعية، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت تضم عشرات الآلاف من العمالة والمصانع، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف: «هذه المصانع لم تكن لتتحقق لولا الرؤية السياسية والبنية التحتية القوية التي أنشأناها في المنطقة».

تخصص المصانع ونسبة المكون المحلي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نوعية المصانع الجديدة تركز على إنتاج الواح الطاقة الشمسية، مؤكداً أن نسبة المكون المحلي تخطت 50%، ما يجعل مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من هذه الصناعة بالجنيه المصري بدلًا من استيرادها بالعملة الصعبة.

وأضاف مدبولي أن حجم الاستثمارات في هذه المصانع يقدر بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، ما يعكس نمو القطاع الصناعي المصري وقدرته على التوسع في السوقين المحلي والخارجي.

السخنة الصناعية… مستقبل الصناعة المصرية

تعد منطقة السخنة الصناعية في قناة السويس الاقتصادية نموذجًا ناجحًا لتوطين الصناعات الحديثة في مصر، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى دعم التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.