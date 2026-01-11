قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسودة بريطانية تربط الختان بالإساءة للأطفال وتشعل غضبا دينيا في المملكة المتحدة
مدبولي:متوقع الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منهم بحلول 2026
رئيس الوزراء يفتتح مشروعًا للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة باستثمارات 8 ملايين دولار
اشتروا أراض وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
1500جنيه.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة 2026
مخدرات بـ73 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى أسوان
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل وأهداف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي
مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات النقل بأبو رديس ويشدد على الانضباط الكامل داخل اللجان

مدير تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان أبورديس
ايمن محمد

تفقد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد 11 يناير الجاري، عددًا من لجان امتحانات النقل بمدارس مدينة أبو رديس، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وذلك برفقة الأستاذ وائل بخاتي، مدير إدارة أبو رديس التعليمية.

وخلال الجولة، أكد مدير المديرية ضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددًا على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا إلى اللجان، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشملت الجولة التفقدية مدارس أبو رديس الثانوية، ومدرسة أبو بكر الرسمية لغات، ومدرسة أبو رديس الإعدادية المشتركة، حيث تابع سير اللجان ومدى التزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح عتلم أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء استعدت بالكامل لعقد امتحانات تتسم بالنزاهة والشفافية، مؤكدًا عدم السماح بدخول المدارس أو لجان الامتحان بالهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا، مع التشديد على الالتزام بالحضور بالزي المدرسي.

وكانت امتحانات النقل للمواد الأساسية قد انطلقت أمس السبت بمدارس تعليم جنوب سيناء، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية خلال الفترة الصباحية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات في الفترة المسائية في مادتي الكيمياء والجغرافيا، كما أدى طلاب المرحلة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وفيما يخص التعليم الفني، أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الفيزياء العامة، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الرسم الفني، وسط متابعة مستمرة لضمان حسن سير الامتحانية وانتظامها.

جنوب سيناء تعليم امتحانات متابعة أبورديس

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

آية سماحة

جينات وراثية.. آية سماحة تكشف سر رشاقتها وسبب حلاقة حواجبها

بشرى

بفستان قصير.. بشرى تتألق في أحدث ظهور | شاهد

آسر ياسين

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين يفاجئ الجميع وصدمة ريهام عبد الغفور

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

