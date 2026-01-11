مدير تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات النقل بأبو رديس ويشدد على الانضباط الكامل داخل اللجان

تفقد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد 11 يناير الجاري، عددًا من لجان امتحانات النقل بمدارس مدينة أبو رديس، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وذلك برفقة الأستاذ وائل بخاتي، مدير إدارة أبو رديس التعليمية.

وخلال الجولة، أكد مدير المديرية ضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددًا على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا إلى اللجان، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشملت الجولة التفقدية مدارس أبو رديس الثانوية، ومدرسة أبو بكر الرسمية لغات، ومدرسة أبو رديس الإعدادية المشتركة، حيث تابع سير اللجان ومدى التزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح عتلم أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء استعدت بالكامل لعقد امتحانات تتسم بالنزاهة والشفافية، مؤكدًا عدم السماح بدخول المدارس أو لجان الامتحان بالهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا، مع التشديد على الالتزام بالحضور بالزي المدرسي.

وكانت امتحانات النقل للمواد الأساسية قد انطلقت أمس السبت بمدارس تعليم جنوب سيناء، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية خلال الفترة الصباحية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات في الفترة المسائية في مادتي الكيمياء والجغرافيا، كما أدى طلاب المرحلة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وفيما يخص التعليم الفني، أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الفيزياء العامة، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الرسم الفني، وسط متابعة مستمرة لضمان حسن سير الامتحانية وانتظامها.