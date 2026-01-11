مخدرات بـ73 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه ، ضرب") بنطاق محافظة "أسوان" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، بانجو ، هيدرو ، آيس ، هيروين ،

كوكايين" – 7650 قرص مخدر – 29 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف ، 8 بنادق آلية ، 4 بنادق خرطوش ، 16 فرد خرطوش").





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (73) مليون جنيه.





ويأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .