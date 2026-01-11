قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
اتحاد المنتجين: لدينا دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات.. ونصدر للخارج
الخطيب يخضع لفحوصات طبية في باريس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير استثماري: تراجع التضخم يفتح الباب أمام خفض الفائدة ودعم النمو الاقتصادي في مصر

د. هشام إبراهيم
د. هشام إبراهيم
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن المؤشرات الأخيرة لمعدل التضخم في مصر تعكس اقترابه بشكل ملحوظ من المستهدف الذي حدده البنك المركزي، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في مسار استقرار الأسعار، ويمهد الطريق لتحقيق انخفاض حقيقي ومستدام في مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن هذا التراجع يمنح لجنة السياسة النقدية مساحة أوسع لاتخاذ قرارات أكثر جرأة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن أي خفض في الفائدة ينعكس مباشرة على تقليل تكلفة خدمة الدين العام، بما يتيح للحكومة توجيه وفورات مالية مهمة إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل إلى أن خفض أسعار الفائدة يعد أحد المحركات الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، إذ يسهم في تقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، ويشجع الشركات على التوسع في أنشطتها الإنتاجية، وهو ما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويرفع من قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم والفائدة خلال عام 2026 من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، خاصة إذا تزامن مع سياسات داعمة للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، التي تمثل ركيزة أساسية لزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.

وشدد إبراهيم على أهمية تمكين القطاع الخاص من الحصول على التمويل بأسعار مناسبة، معتبرًا ذلك عنصرًا محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يسهم في تقليص الفجوة التجارية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

عمرو سعد

عمرو سعد: مسلسل إفراج قصة واقعية من ملفات ممنوعة من النشر لم تعلن من قبل

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

أول صورة لـ احمد داود من كواليس مسلسله بابا وماما جيران في رمضان 2026

أول صورة لـ أحمد داوود من كواليس مسلسله بابا وماما جيران في رمضان 2026

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

