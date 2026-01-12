استشاري أمن البيانات: برنامج "جروك" للذكاء الاصطناعي تغافل مراعاة القيم الأخلاقية عمدا

أكد الدكتور محمد مغربي استشاري أمن البيانات والذكاء الإصطناعي، أن أي برنامج ذكاء اصطناعي يعتمد على معالجة البيانات، مشيرا إلى أن منصة x لديها بيانات مستخدمين، وبرامج الذكاء الإصطناعي استغلت قاعدة البيانات على موقع x.

وقال محمد مغربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تم اطلاق برنامج ذكاء اصطناعي جديد بأسم "جروك"، مؤكدا أن هذا التطبيق لم يستخدم أي شيء خاص بالمهنية والأخلاقية، وانتهك جميع المعايير الأخلاقية.

وتابع استشاري أمن البيانات والذكاء الإصطناعي، أن كل برامج الذكاء الإصطناعي بها اخلاقيات وقيم وتمنع انتهاك القيم الأخلاقية، ولكن برنامج جروك لمنصة اكس تم تغافل مراعاه القيام الإخلاقية عمدا.