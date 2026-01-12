كواليس رحلة خالد مرتجي إلى المغرب لتسويق أشرف داري

يواصل النادي الأهلي تحركاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل إعادة ترتيب قائمة الفريق، وعلى رأسها ملف المحترفين الأجانب.

يأتي ذلك في ظل رغبة الجهاز الفني في إفساح مكان بقائمة الأجانب، تمهيدًا للتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري، لاعب الرجاء البيضاوي، لتدعيم الجبهة اليسرى خلال المرحلة المقبلة.

أشرف داري خارج الحسابات الفنية



بات الدولي المغربي أشرف داري قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء، بعدما خرج من حسابات المشاركة الأساسية، خاصة في ظل معاناته المتكررة من الإصابات وقلة ظهوره مع الفريق خلال الموسم الحالي. ورغم التعاقد معه وسط آمال كبيرة، إلا أن الظروف حالت دون تقديمه الإضافة المنتظرة، ما دفع إدارة الأهلي للبحث عن عرض مناسب لتسويقه سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

جلسات مكثفة في المغرب

وخلال الفترة الماضية، عقد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عدة جلسات مع مسؤولين في أندية مغربية مختلفة، لبحث إمكانية التعاقد مع أشرف داري.

وتركزت المفاوضات على دراسة أفضل العروض المتاحة، بما يحقق مصلحة النادي فنيًا وماليًا، ويمنح اللاعب فرصة جديدة لاستعادة مستواه في أجواء يعرفها جيدًا.

توازن بين المصلحة الفنية والمالية

تأتي هذه التحركات في إطار سياسة الأهلي الرامية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الفريق الفنية والحفاظ على الاستقرار المالي. وتسعى الإدارة إلى استغلال فترة الانتقالات الشتوية بأفضل شكل ممكن، سواء عبر تسويق اللاعبين غير المؤثرين أو إبرام صفقات نوعية تدعم الفريق في البطولات المقبلة.

مهمة مزدوجة لمرتجي في المغرب

ويتواجد خالد مرتجي حاليًا في المغرب من أجل إنهاء المفاوضات الخاصة بضم يوسف بلعمري بشكل نهائي، إلى جانب متابعة ملف أشرف داري. كما يحرص مرتجي على مساندة منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في ظل الدعم المستمر الذي يقدمه الأهلي للمنتخبات الوطنية.

مرحلة حاسمة في يناير

يبقى ملف أشرف داري أحد الملفات الساخنة داخل الأهلي خلال يناير الجاري، حيث تسعى الإدارة لحسمه سريعًا، تمهيدًا للإعلان عن الصفقات الجديدة، والدخول بقوة في النصف الثاني من الموسم بطموحات محلية وقارية كبيرة.



