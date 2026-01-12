كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول: زيارة المسيح لمصر خلاص لجميع الأمم

أذيعت، أمس، كلمة للأب القس بيشوي القمص بيشوي كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول بمدينة العبور، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الأول من شهر طوبة، وموضوع إنجيله وهو "الهروب إلى مصر" في إنجيل معلمنا متى والأصحاح الثاني، مشيرًا إلى أن زيارة السيد المسيح إلى مصر هي دعوة إلى كل الأمم، وأن قيمة الإنسان ليس في قوميته ولكن في تبعيته للسيد المسيح، فالسيد المسيح جاء لخلاص العالم كله، "وَأَمَّا الأُمَمُ فَمَجَّدُوا اللهَ مِنْ أَجْلِ الرَّحْمَةِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «مِنْ أَجْلِ ذلِكَ سَأَحْمَدُكَ فِي الأُمَمِ وَأُرَتِّلُ لاسْمِكَ»" (رو ١٥: ٩).