تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الأتربة من أكثر الأشياء التي تعمل على تهييج الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، وتسبب شعور ضيق التنفس، خاصة لأصحاب أمراض الجهاز التنفسي والربو الشعبي.

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أصحاب الحساسية حاصة للجاهز التنفسي عليه عدم الخروج إلا بوضع كمامة أو منديل مبلل على الأنف لعدم وصول الأتربة للجهاز التنفسي.

وتابع مستشار ريس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الأنفلونزا بطبيعتها مرض لا يستغرق سوى أسبوع راحة مع تناول الأدوية اللازمة، مؤكدا أن اعراضها ارتفاع درجة الحرارة والعطس والسعال وإلتهاب الشعب الهوائية أو إلتهاب الحلق.