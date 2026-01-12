قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
محافظ شمال سيناء: الدولة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
أ ش أ

أكد خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، موضحا أن اختصاص المحافظة باعتبارها سلطة تنفيذية يتركز على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة.
وأشار اللواء مجاور- خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين- إلى أن الجهود الميدانية تجري من خلال تنسيق رفيع المستوى يمر عبر غرفة أزمة مركزية في القاهرة تضم جميع الوزارات والأجهزة المعنية، وتهدف لضمان أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تطورات سياسية أو ميدانية.
وعن الاستعداد للمرحلة المقبلة.. أعلن مجاور، أن شمال سيناء في حالة استعداد وجاهزية دائمة، علما بوجود خطة إخلاء طبي محكمة تعتمد على ثلاثة خطوط دفاعية تبدأ من مستشفيات سيناء مرورا بالمحافظات المتاخمة، وصولا إلى المستشفيات المتخصصة في القاهرة.
وكشف محافظ شمال سيناء، عن استقبال وفود دولية رفيعة المستوى، حيث يوجد حاليا وفدان من بريطانيا وأيرلندا لمتابعة سير العمليات الإغاثية لقطاع غزة، كما أن برنامج الوفود يتضمن إطلاعهم على التحديات الاستراتيجية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى جولات ميدانية تشمل معبر رفح ومخازن الهلال الأحمر ومستشفى العريش العام، ولتمكين الوفود من التواصل المباشر مع المصابين الفلسطينيين والاطلاع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم من قبل الدولة المصرية.
واعتبر مجاور، أن هذه الزيارات الميدانية تسهم بشكل مباشر في دعم القرار السياسي للدولة المصرية، والتي تعمل على مسارين متكاملين، هما المسار السياسي والمسار العملي، بينما تضطلع السلطة التنفيذية بدورها في تنفيذ الجانب العملي على أرض الواقع.
وأضاف أن جميع الإمكانيات من أطقم طبية وسيارات إسعاف ومخزون دوائي تم تجهيزها بناء على الدروس المستفادة من المراحل السابقة، متابعا أنه "محافظ شمال سيناء"، دائم القيام بجولات تفقدية دورية لضمان بقاء جميع العناصر التنفيذية في حالة تأهب قصوى.

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الصومال

بيان مشترك بين الصين والصومال بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية الإيراني يستدعي سفراء فرنسا ودول أوروبية في طهران

مفوضية الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي يعلق على قرار أمريكي بوقف تمويل ومشاركة بعض مؤسسات الأمم المتحدة

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

