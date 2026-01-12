محافظ شمال سيناء: الدولة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

أكد خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، موضحا أن اختصاص المحافظة باعتبارها سلطة تنفيذية يتركز على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة.

وأشار اللواء مجاور- خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين- إلى أن الجهود الميدانية تجري من خلال تنسيق رفيع المستوى يمر عبر غرفة أزمة مركزية في القاهرة تضم جميع الوزارات والأجهزة المعنية، وتهدف لضمان أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تطورات سياسية أو ميدانية.

وعن الاستعداد للمرحلة المقبلة.. أعلن مجاور، أن شمال سيناء في حالة استعداد وجاهزية دائمة، علما بوجود خطة إخلاء طبي محكمة تعتمد على ثلاثة خطوط دفاعية تبدأ من مستشفيات سيناء مرورا بالمحافظات المتاخمة، وصولا إلى المستشفيات المتخصصة في القاهرة.

وكشف محافظ شمال سيناء، عن استقبال وفود دولية رفيعة المستوى، حيث يوجد حاليا وفدان من بريطانيا وأيرلندا لمتابعة سير العمليات الإغاثية لقطاع غزة، كما أن برنامج الوفود يتضمن إطلاعهم على التحديات الاستراتيجية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى جولات ميدانية تشمل معبر رفح ومخازن الهلال الأحمر ومستشفى العريش العام، ولتمكين الوفود من التواصل المباشر مع المصابين الفلسطينيين والاطلاع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم من قبل الدولة المصرية.

واعتبر مجاور، أن هذه الزيارات الميدانية تسهم بشكل مباشر في دعم القرار السياسي للدولة المصرية، والتي تعمل على مسارين متكاملين، هما المسار السياسي والمسار العملي، بينما تضطلع السلطة التنفيذية بدورها في تنفيذ الجانب العملي على أرض الواقع.

وأضاف أن جميع الإمكانيات من أطقم طبية وسيارات إسعاف ومخزون دوائي تم تجهيزها بناء على الدروس المستفادة من المراحل السابقة، متابعا أنه "محافظ شمال سيناء"، دائم القيام بجولات تفقدية دورية لضمان بقاء جميع العناصر التنفيذية في حالة تأهب قصوى.