حسام الخولي: نضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول

أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الأولويات لدينا دائما بمصلحة المواطن المصري والتي نضعها دائما في المقام الأول، مشيرا إلى أنه نسعى لخلق مزيد من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، إضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي تضعه الدولة المصرية في المقام الأول، في الإهتمام بصحة المواطن.

وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك إهتمام كبير بالتعليم، مؤكدا أنه لا بد أن يتم الإهتمام بالتعليم الفني، لأن هذا النوع من التعليم هو أساس للعمل، خاصة أن الدول المتقدمة العالمية تهتم بالتعليم الفني.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ، أننا في حزب مستقبل وطن كنا نعمل وفق حسابات دقيقة، وكان هدفنا الحصول على نتائج تمثل طموحاتنا، حيث اتحدث هنا عن الفردي ثم عن القائمة، مضيفا أن الحزب حصل على نسبة تتراوح بين 75% و80% من المقاعد التي خاضها