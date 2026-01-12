قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
توك شو

حسام الخولي: نضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول

حسام الخولي
حسام الخولي
محمود محسن

أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الأولويات لدينا دائما بمصلحة المواطن المصري   والتي نضعها دائما في المقام الأول، مشيرا إلى أنه نسعى لخلق مزيد من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، إضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي تضعه الدولة المصرية في المقام الأول، في الإهتمام بصحة المواطن.

وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك إهتمام كبير بالتعليم، مؤكدا أنه لا بد أن يتم الإهتمام بالتعليم الفني، لأن هذا النوع من التعليم هو أساس للعمل، خاصة أن  الدول المتقدمة العالمية تهتم بالتعليم الفني.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن،  ، أننا في حزب مستقبل وطن كنا نعمل وفق حسابات دقيقة، وكان هدفنا الحصول على نتائج تمثل طموحاتنا، حيث اتحدث هنا عن الفردي ثم عن القائمة، مضيفا أن الحزب حصل على نسبة تتراوح بين 75% و80% من المقاعد التي خاضها

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

اجتماعًا مع قيادات التعليم الابتدائي لمناقشة عدد من الملفات المهمة

بورسعيد | الغرباوي يعقد اجتماعا مع قيادات التعليم الابتدائي لمناقشة ملفات مهمة

استمرار أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الدولة ضمن الموجة الـ28 جنوب بورسعيد

استمرار أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الدولة ضمن الموجة الـ28 جنوب بورسعيد

الإسكندرية

الخميس.. القنصلية الإيطالية تستعرض تاريخ التنمية السياحية بالإسكندرية

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

