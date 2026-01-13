حصاد الأبطال.. فريق نادي جامعة حلوان يتألق في بطولة معاهد مصر للتايكوندو

في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل بطولات نادي جامعة حلوان، نجح فريق النادي الجامعي للتايكوندو في تحقيق نتائج مبهرة خلال مشاركته في بطولة معاهد مصرفي إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل بطولات نادي جامعة حلوان، نجح فريق النادي الجامعي للتايكوندو في تحقيق نتائج مبهرة خلال مشاركته في بطولة معاهد مصر، حيث تمكن أبطال الفريق من اعتلاء منصات التتويج وسط منافسة قوية بين مختلف الفرق المشاركة.

وتحققت عدد من الإنجازات جاءت كالتالي:

- الكابتن محمد سمير: توج بالمركز الثاني والميدالية الفضية، بعد أداء قوي أظهر فيه مهارات عالية وروح قتالية مميزة.

- اللاعبتان روضة رضا وجنات أشرف: حققتا المركز الثالث والميدالية البرونزية، مؤكّدتين قدرة اللاعبات على المنافسة والتميز في البطولات الكبرى.

وتعقيبا على ذلك أكد الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة حلوان أننا "فخورون بهذا المستوى المشرف؛ إن وصول أبطالنا لمنصات التتويج هو انعكاس لاستراتيجيتنا في دعم المواهب وتوفير البيئة الخصبة للتميز. مبروك للفريق والقادم أعظم".

وأوضخ الدكتور أحمد فاروق – المدير التنفيذي للنادي أن هذا الإنجاز هو ثمرة الالتزام والتدريب الشاق، مؤكداً للأبطال : "روحكم القتالية هي المحرك الأساسي لنجاحنا، ونعدكم بمواصلة التطوير والتقدم خطوة بخطوة لنظل دائماً في القمة".

هذا ويعكس فوز أبطال جامعة العاصمة ونادي جامعة حلوان الحرص على الاستثمار في الرياضة الجامعية ودعم المواهب الشابة، حيث يبرز مكانة النادي كأحد الكيانات الرياضية الرائدة في مصر، يفتح الباب أمام المزيد من المشاركات والبطولات القادمة التي يسعى الفريق لتحقيق إنجازات أكبر فيها.