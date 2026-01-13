قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية
30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026
دعاء الرزق بالمال الكثير في أواخر رجب.. بـ13 كلمة تكن أغنى الخلق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حصاد الأبطال.. فريق نادي جامعة حلوان يتألق في بطولة معاهد مصر للتايكوندو

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل بطولات نادي جامعة حلوان، نجح فريق النادي الجامعي للتايكوندو في تحقيق نتائج مبهرة خلال مشاركته في بطولة معاهد مصرفي إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل بطولات نادي جامعة حلوان، نجح فريق النادي الجامعي للتايكوندو في تحقيق نتائج مبهرة خلال مشاركته في بطولة معاهد مصر، حيث تمكن أبطال الفريق من اعتلاء منصات التتويج وسط منافسة قوية بين مختلف الفرق المشاركة.  

وتحققت عدد من الإنجازات جاءت كالتالي:
- الكابتن محمد سمير: توج بالمركز الثاني والميدالية الفضية، بعد أداء قوي أظهر فيه مهارات عالية وروح قتالية مميزة.  

- اللاعبتان روضة رضا وجنات أشرف: حققتا المركز الثالث والميدالية البرونزية، مؤكّدتين قدرة اللاعبات على المنافسة والتميز في البطولات الكبرى.  

وتعقيبا على ذلك أكد الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة حلوان أننا "فخورون بهذا المستوى المشرف؛ إن وصول أبطالنا لمنصات التتويج هو انعكاس لاستراتيجيتنا في دعم المواهب وتوفير البيئة الخصبة للتميز. مبروك للفريق والقادم أعظم".  

وأوضخ الدكتور أحمد فاروق – المدير التنفيذي للنادي أن هذا الإنجاز هو ثمرة الالتزام والتدريب الشاق، مؤكداً للأبطال : "روحكم القتالية هي المحرك الأساسي لنجاحنا، ونعدكم بمواصلة التطوير والتقدم خطوة بخطوة لنظل دائماً في القمة".  

هذا ويعكس فوز أبطال جامعة العاصمة ونادي جامعة حلوان الحرص على الاستثمار في الرياضة الجامعية ودعم المواهب الشابة، حيث  يبرز مكانة النادي كأحد الكيانات الرياضية الرائدة في مصر، يفتح الباب أمام المزيد من المشاركات والبطولات القادمة التي يسعى الفريق لتحقيق إنجازات أكبر فيها.

جامعة حلوان فريق النادي الجامعي للتايكوندو بطولة معاهد إنجاز رياضي بطولات نادي جامعة حلوان

