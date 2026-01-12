تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بحالة اختناق، وأصيب آخر بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، جراء نشوب حريق داخل منزل بقرية العامرية الغربية التابعة لمركز رشيد بعد انفجار أنبوبة غاز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أدفينا المركزى لتلقي العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق نتيجة انفجار أنبوبة غاز داخل منزل بقرية العامرية الغربية بنطاق ذات المركز ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بقوات الإطفاء والحماية المدنية والYسعاف، وتم السيطرة على الحريق واخماده.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: على جمعة شعت، 36 عاما، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، بينما أصيب كل من:- محمود طارق يونس، 19 عاما، محمد رفيق عبد العزيز أحمد، 25 عاما، أحمد محمد عبد العزيز، 21 عاما، أحمد فتح الله عبد الجواد، 30 عاما، أحمد سعيد ناجى، 20 عاما، عبد الرؤوف محمد عبد العاطى، 18 عاما، أحمد عبد المقصود عمارة، 25 عاما، صالح أنور صالح، 21 عاما، محمد أحمد عبد الله عيسى، 27 عاما، بحالة اختناق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ادفينا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.