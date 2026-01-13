المبكبكة والقلقاس.. أكلات شتوية مناسبة للبرد الشديد بالشتاء

أكلات شتوية دافئة تتصدر موائد المصريين مع انخفاض درجات الحرارة، فمع موجات الطقس البارد التي تشهدها البلاد خلال فصل الشتاء، تتجه الأسر المصرية إلى الاعتماد على الأكلات الشتوية الدافئة التي تمنح الجسم الطاقة والدفء، وتساعد على مقاومة البرودة والشعور بالإجهاد.



وتتصدر أطباق مثل العدس الأصفر وشوربة العدس قائمة الأكلات الشتوية، لما يحتويه من بروتينات ونشويات تمد الجسم بالحرارة، إلى جانب أكلات تقليدية مثل الفتة، الكشك، القلقاس بالسلق، والسبانخ باللحم، والتي ترتبط بالتراث الغذائي المصري في فصل الشتاء



كما تحظى الأكلات الشعبية بمكانة خاصة خلال الأجواء الباردة، أبرزها الفول الحيراتي، الفول بالشطة والكمون، وحمص الشام، لما لها من طعم مميز وسهولة في التحضير، فضلًا عن دورها في تعزيز الشعور بالدفء.

ولم تقتصر الأكلات الشتوية على الوجبات الثقيلة فقط، بل تشمل أيضًا أطباقًا سريعة مثل المبكبكة، المكرونة بالبشاميل، والبطاطس في الفرن، التي تلجأ إليها ربات البيوت كحل عملي في الأيام الباردة.

أما المشروبات والحلوى الشتوية، فيتصدرها السحلب والمغات والأرز باللبن، باعتبارها من أشهر الخيارات التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة في فترات المساء.

ويؤكد خبراء التغذية أهمية الاعتدال في تناول الأكلات الدسمة خلال الشتاء، مع الحرص على التنويع بين البروتينات والخضروات، لضمان الحصول على الطاقة دون الإضرار بالصحة.