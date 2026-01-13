قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. صور
دعاء الفجر لتسهيل الامتحان للأولاد.. بـ7 كلمات يفتح الله عليهم بالإجابات
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
الإسراء والمعراج.. ماذا رأى النبي فى رحاب الملأ الأعلى؟
أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة
اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

المبكبكة والقلقاس.. أكلات شتوية مناسبة للبرد الشديد بالشتاء

اكلات شتوية
اكلات شتوية
ريهام قدري

أكلات شتوية دافئة تتصدر موائد المصريين مع انخفاض درجات الحرارة، فمع موجات الطقس البارد التي تشهدها البلاد خلال فصل الشتاء، تتجه الأسر المصرية إلى الاعتماد على الأكلات الشتوية الدافئة التي تمنح الجسم الطاقة والدفء، وتساعد على مقاومة البرودة والشعور بالإجهاد.


وتتصدر أطباق مثل العدس الأصفر وشوربة العدس قائمة الأكلات الشتوية، لما يحتويه من بروتينات ونشويات تمد الجسم بالحرارة، إلى جانب أكلات تقليدية مثل الفتة، الكشك، القلقاس بالسلق، والسبانخ باللحم، والتي ترتبط بالتراث الغذائي المصري في فصل الشتاء


كما تحظى الأكلات الشعبية بمكانة خاصة خلال الأجواء الباردة، أبرزها الفول الحيراتي، الفول بالشطة والكمون، وحمص الشام، لما لها من طعم مميز وسهولة في التحضير، فضلًا عن دورها في تعزيز الشعور بالدفء.
ولم تقتصر الأكلات الشتوية على الوجبات الثقيلة فقط، بل تشمل أيضًا أطباقًا سريعة مثل المبكبكة، المكرونة بالبشاميل، والبطاطس في الفرن، التي تلجأ إليها ربات البيوت كحل عملي في الأيام الباردة.
أما المشروبات والحلوى الشتوية، فيتصدرها السحلب والمغات والأرز باللبن، باعتبارها من أشهر الخيارات التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة في فترات المساء.
ويؤكد خبراء التغذية أهمية الاعتدال في تناول الأكلات الدسمة خلال الشتاء، مع الحرص على التنويع بين البروتينات والخضروات، لضمان الحصول على الطاقة دون الإضرار بالصحة.

اكلات شتوية اكلات شتاء شتوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

الأرصاد

استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

دينا باول ماكورميك

دينا باول ماكورميك .. من البيت الأبيض إلى عرش ميتا بالذكاء الاصطناعي

تطبيق صيني

رفيق أمان.. تطبيق صيني جديد يثير ضجة بين الشباب ممن يعانون الوحدة

Samsung Galaxy S25 FE

خصم كبير على Galaxy S25 FE يجعله من أكثر هواتف سامسونج جاذبية في فئته

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد