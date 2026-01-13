قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025
شكرا لكم من القلب.. وزيرة خارجية أيرلندا: موجودة هنا بصفتي إنسانة لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
اقتصاد

نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 4%

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات

نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 4% بالأسعار الثابتة وبنسبة 4.5% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2025 على أساس سنوي.

و نقلت وكالة أنباء البحرين ‌اليوم ، عن بيانات وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 3.1% بالأسعار الثابتة و 4.9 % بالأسعار الجارية للربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي زيادة بلغت 9.3% بالأسعار الثابتة و2.3% بالأسعار الجارية.

وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية نمواً ايجابياً متفاوتاً بالأسعار الثابتة والجارية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 ، فقد حققت الأنشطة العقارية زيادة بنسبة 5.4%، فيما حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نسبة 5.0% ، و نشاط التعليم بنسبة 4.8% ونشاط النقل والتخزين بنسبة 4.4% بالأسعار الثابتة.

البحرين اقتصاد البحرين نمو الاقتصاد

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

