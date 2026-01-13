قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الخدمات البيطرية: لدينا لقاح محلي الصنع ضد مرض الحمى القلاعية

البهى عمرو

أكدت الدكتورة هند الشيخ مدير الإدارة العامة للإرشاد البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة تقدم تحصينات للحيوانات بسبب مرض الحمى القلاعية، موضحة أن هذا المرض يتسبب في وفاة المواشي.

وأضافت مدير الإدارة العامة للإرشاد البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن حالات النفوق بين الحيوانات الصغيرة تصل إلى 90%.

لقاح محلي

ولفتت إلى أن هناك نوع جديد من الحمى القلاعية ظهر في شهر 7 وبحمد الله بالتعاون بين الوزارة تم تصنيع لقاح محلي وتم القضاء على هذا النوع في شهر 8 والآن الأوضاع المستقرة.

وكشفت أن هناك لقاح محلي الصنع ضد مرض الحمى القلاعية، وأن الحملة الأخيرة للتحصين بدأت في 10 من الشهر الحالي ومستمرة التحصينات لتغطية جميع المحافظات.

ولفتت إلى أن الخطط توضع على حسب عدد الحيوانات بالمحافظات، والحملة تكون بين شهر لـ شهر ونصف، وأوضحت أن الطبيب البيطري يعمل ساعات كثيرة لتقديم الخدمات.

ووجهت رسالة للمواطنين قائلة:" مرض  الحمى القلاعية لا يوجد وقاية منه إلا بالتحصينات، وأن مرض  الحمى القلاعية له 4 أنواع والوزارة توفر جميع التحصينات".

