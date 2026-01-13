الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية يصل الإمارات ضمن جولته الرعوية بالخليج

عقب انتهاء زيارته الرعوية لدولة قطر، وصل صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ثاني محطات جولته الرعوية بدول الخليج.

وصلى نيافته، أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمدينة العين، التابعة لإمارة أبوظبي، وسط حضور شعبي كثيف من أبناء الكنيسة، عكس روح المحبة والفرح بزيارة نيافته.

شارك في الصلاة أبونا القس ميخائيل يوسف، كاهن الكنيسة، حيث اتسمت الأجواء بالخشوع والروحانية، وحرص نيافة الأنبا أباكير خلال عظته على تقديم كلمات روحية وتشجيعية، مؤكدًا أهمية التمسك بالإيمان الأرثوذكسي، وتقوية الروابط الكنسية بين أبناء الإيبارشيات في بلاد المهجر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة نيافة الأنبا أباكير لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدول الخليج، والاطمئنان على أوضاعهم الروحية والرعوية، وتعزيز التواصل المباشر معهم.