الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم مليون و904 آلاف خدمة طبية عبر مستشفيات المؤسسة العلاجية خلال عام 2025، في إطار جهود تطوير البنية التحتية الصحية، استحداث التخصصات الحديثة، وتجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان - ودعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات تم تقديمها من خلال 8 مستشفيات؛ 5 بمحافظة القاهرة (مبرة مصر القديمة، مبرة المعادي، هليوبوليس، الإصلاح الإسلامي، القبطي)، و3 بالإسكندرية (دار الولادة، القبطي، أحمد ماهر).

أبرز الإحصائيات

وتضمنت أبرز الإحصائيات خلال العام:

• 318,117 خدمة بالعيادات الخارجية

• 77,916 حالة طوارئ واستقبال

• 17,129 عملية جراحية متنوعة

• 391 عملية قلب مفتوح

• 6,435 قسطرة قلبية

• 51,315 جلسة غسيل كلوي لـ 4,765 مريض

• 69,321 أشعة عادية، 28,008 مقطعية، 3,529 رنين مغناطيسي

• 680,365 فحص معملي

• 54,952 جلسة علاج طبيعي

• 25,007 مريض داخلي (72,383 يوم علاجي)

• 14,866 حالة رعاية مركزة (65,999 يوم علاجي).

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أن العام شهد تطوراً ملحوظاً في جودة الخدمات، تمثل في:

• إضافة 45 سرير رعاية اقتصادية

• تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيي مبرة مصر القديمة والإصلاح الإسلامي

• إنشاء وحدة سكتة دماغية (5 أسرّة) بمستشفى القبطي بالقاهرة

• تجهيز وحدة رعاية مركزة جديدة بسعة 12 سريراً بمستشفى القبطي بالإسكندرية

• توريد أجهزة أشعة مقطعية حديثة وأجهزة C-ARM وإيكو وتنفس صناعي وحضانات ووحدة سمعيات متكاملة

• تدريب 2,794 من الكوادر الطبية والإدارية من خلال 136 دورة تدريبية متخصصة