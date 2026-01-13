قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم مليون و904 آلاف خدمة طبية عبر مستشفيات المؤسسة العلاجية خلال عام 2025، في إطار جهود تطوير البنية التحتية الصحية، استحداث التخصصات الحديثة، وتجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان - ودعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات تم تقديمها من خلال 8 مستشفيات؛ 5 بمحافظة القاهرة (مبرة مصر القديمة، مبرة المعادي، هليوبوليس، الإصلاح الإسلامي، القبطي)، و3 بالإسكندرية (دار الولادة، القبطي، أحمد ماهر).

أبرز الإحصائيات

وتضمنت أبرز الإحصائيات خلال العام:

• 318,117 خدمة بالعيادات الخارجية

• 77,916 حالة طوارئ واستقبال

• 17,129 عملية جراحية متنوعة

• 391 عملية قلب مفتوح

• 6,435 قسطرة قلبية

• 51,315 جلسة غسيل كلوي لـ 4,765 مريض

• 69,321 أشعة عادية، 28,008 مقطعية، 3,529 رنين مغناطيسي

• 680,365 فحص معملي

• 54,952 جلسة علاج طبيعي

• 25,007 مريض داخلي (72,383 يوم علاجي)

• 14,866 حالة رعاية مركزة (65,999 يوم علاجي).

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أن العام شهد تطوراً ملحوظاً في جودة الخدمات، تمثل في:

• إضافة 45 سرير رعاية اقتصادية

• تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيي مبرة مصر القديمة والإصلاح الإسلامي

• إنشاء وحدة سكتة دماغية (5 أسرّة) بمستشفى القبطي بالقاهرة

• تجهيز وحدة رعاية مركزة جديدة بسعة 12 سريراً بمستشفى القبطي بالإسكندرية

• توريد أجهزة أشعة مقطعية حديثة وأجهزة C-ARM وإيكو وتنفس صناعي وحضانات ووحدة سمعيات متكاملة

• تدريب 2,794 من الكوادر الطبية والإدارية من خلال 136 دورة تدريبية متخصصة

وزارة الصحة المؤسسة العلاجية وزارة الصحة والسكان مستشفيات المؤسسة العلاجية مبرة مصر القديمة مبرة المعادي هليوبوليس حالة طوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

حالة الطقس اليوم

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

الجيش الأوكراني

فادحة .. روسيا تكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا

رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض عقوبات جديدة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد إيران

ماو نينج

كيف ردت الصين على تهديدات أمريكا لها في إيران.. وعلى مزاعم الهند؟

بالصور

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس
طاجن البطاطس
طاجن البطاطس

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد