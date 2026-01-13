قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
محافظات

بيطري البحيرة: تحصين 33 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

انطلقت أولى فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مدن ومراكز محافظة البحيرة.

وأسفرت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد سالم خلال اليوم الأول من الحملة عن تحصين 33525 حيوانًا بلقاح الحمى القلاعية المتعدد ولقاح حمى الوادي المتصدع إلى جانب تحصين 450 طائرًا بلقاح إنفلونزا الطيور.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد لمربي الماشية لتعريفهم بأهمية التحصين ودوره الحيوي في حماية الثروة الحيوانية مشددة على ضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالأمراض الوبائية.

كما ناشدت محافظ البحيرة جميع المربين والمواطنين بالتعاون الكامل مع اللجان البيطرية المنتشرة بجميع المراكز والقرى لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية ودعم منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.

البحيرة الحمى القلاعية الطب البيطرى محافظة البحيرة

