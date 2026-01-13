بيطري البحيرة: تحصين 33 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

انطلقت أولى فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مدن ومراكز محافظة البحيرة.

وأسفرت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد سالم خلال اليوم الأول من الحملة عن تحصين 33525 حيوانًا بلقاح الحمى القلاعية المتعدد ولقاح حمى الوادي المتصدع إلى جانب تحصين 450 طائرًا بلقاح إنفلونزا الطيور.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد لمربي الماشية لتعريفهم بأهمية التحصين ودوره الحيوي في حماية الثروة الحيوانية مشددة على ضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالأمراض الوبائية.

كما ناشدت محافظ البحيرة جميع المربين والمواطنين بالتعاون الكامل مع اللجان البيطرية المنتشرة بجميع المراكز والقرى لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية ودعم منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.