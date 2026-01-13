غزة.. 24 شهيدا نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 6 شهداء، بينهم طفلان، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ فجر اليوم، الثلاثاء.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بسقوط 24 شهيدا نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين.

وحذّر بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية مع اقتراب منخفض جوي جديد، مؤكدًا أن آلاف المواطنين، لا سيما النازحين، يعيشون حالة من القلق والخوف في ظل غياب المأوى الآمن وضعف إمكانيات الاستجابة الطارئة.