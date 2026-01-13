تشغيل المرحلة الأولى من مشروع طاقة الرياح بالزعفرانة بقدرة 550 ميجاوات نهاية العام

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس حسن الامين المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور " السعودية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ،وتم عقد اجتماعا ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة ومتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال الطاقات المتجددة

ناقش اللقاء آليات ومتطلبات الاسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والتى يتم العمل عليها فى مناطق جنوب الغردقة ومنطقة الزعفرانة ، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ ، فى اطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى اضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون ، وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة فى مواجهة ارتفاع الاحمال ودعم الشبكة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية ، وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم امبو ،ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى اطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية

تناول الاجتماع التعاون بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، فى مختلف المجالات ، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة قدرة 1100 ميجاوات، وانتهاء المرحلة الاولى من المشروع بقدرة 550 ميجاوات نهاية العام الجارى ، وكذلك المشروعات المستقبلية فى اطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة بقدرة تتجاوز 1500 ميجاوات والذى يجرى حاليا الانتهاء من مرحلة الدراسات الخاصة به تمهيدا لبدء التنفيذ

اكد الدكتور محمود عصمت ، الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية والإسراع فى الخطوات تنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا ان القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وان الوزارة تتخذ كافة الاجراءات للاعتماد على القطاع الخاص فى الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقى