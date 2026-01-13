قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
محافظات

محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أ.ح دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمربع الوزرات بمنطقة وسط البلد والذي يضم عدد من مباني الوزارات من بينها وزارة الإسكان، والانتاج الحربي، والتموين، والعدل، وذلك لبحث استغلال هذه الأصول وتعظيم العائد منها  بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال  الصندوق السيادي الذي يرأس مجلس إدارته وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتأتي أعمال تطوير مربع الوزارات واستغلالها بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التراثية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

و قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهدف الذي نعمل على تحقيقه من خلال الصندوق السيادي هو العمل على تعظيم العائد من هذه الأصول من خلال شراكات مع القطاع الخاص بحق انتفاع وتظل الملكية للدولة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مبني وزارة الداخلية هو النواة لهذه المشروع من خلال تحوليه لمشروع فندقي وثقافي  ويجري العمل على دراسة استكمال تطوير باقي مباني الوزرات.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مربع الوزارات  انتهت كافة الدراسات الخاصة باستغلال مبانيه ودراسة تحويلها لمشروعات فندقية وخدمية، مشيرا إلى أنه جاري تسليم المباني للصندوق السيادي.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك تعاون وتنسيق تام بين كل الجهات ومن بينها محافظة القاهرة من أجل سرعة استغلال هذه الأصول وإنهاء الإجراءات المرتبطة بذلك.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه الجهود تتوازي مع جهود تطوير منطقة وسط القاهرة حيث أن الشركة القابضة للتأمين، التابعة للصندوق السيادي، يتبعها ٣٠٠ مبني في القاهرة الخديوية وفي الإسكندرية وهذه المباني ليست للبيع والغرض تحويلها لمشروعات فندقية وخدمية من خلال حق الانتفاع، مشيرا إلى أنه وجه شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لتطوير المباني حتى تكون جاهزة للاستغلال.

وقال اللواء خالد فودة أن هناك مجهود كبير من خلال محافظة القاهرة لتطوير منطقة وسط المدينة وان مربع الوزارات من المشروعات المهمة الجاري العمل عليها لضمان استغلال هذه الأصول.

وقال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن استثمار منطقة وسط البلد في القاهرة الخديوية، والاستثمار الأمثل لمقار هذه الوزارات يأتي في اطار خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للقاهرة، والاستغلال الأمثل لها وذلك من خلال الصندوق السيادي.

وأوضح المحافظ أنه يجري التعاون بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وباقي الوزارت والجهات المعنية، وذلك من أجل العمل على حل أي معوقات

المهندس حسن الخطيب تطوير القاهرة التراثية محافظ القاهرة مستشار رئيس الجمهورية

